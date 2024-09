POL-HS: Fahrzeugaufbruch und Diebstahlaus Garage

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Bislang unbekannte Personen setzten am 8. September (Sonntag), gegen 21.40 Uhr, einen Motorroller an der Straße Am Römerhof in Brand. Durch die Flammen wurde auch eine nebenstehende Parkbank beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

