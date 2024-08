Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Graffitoschmiererei

Saalfeld / OT Schmiedefeld (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Freitag 10 Uhr brachten Unbekannte in der Straße "Am Bahnhof" in Schmiedefeld an einem gelben Haus ein rotes Graffito an. Weiterhin wurde die Hausfassade mit Kaltteer/Dachlack verunstaltet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 0219527/2024 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell