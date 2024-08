LPI-SLF: Zeugensuche nach Einbruch

Sonneberg (ots) - Am Freitag, den 23.08.2024 gegen 14:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Sonneberg über einen Unfall zwischen Pkw und Fahrrad informiert. Eine 59jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki befuhr die Dammstraße in Richtung Netto. Von der Fußgängerbrücke in der Dammstraße fuhr ein 12jähriges Kind mit seinem Fahrrad aus Richtung Bahnhof in Richtung Bert-Brecht-Straße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. ...

