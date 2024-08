Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hohes Verkehrsaufkommen und Unfälle im Bereich Schauberg

Schauberg (ots)

Am Samstag, den 24.08.2024, erfolgte nach mehreren Bürgerhinweisen durch Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg die Kontrolle der Landesstraße zwischen Jagdshof und Schauberg (Landkreis Sonneberg).

Bei der vor allem durch Motorradfahrer gern genutzten Strecke war aufgrund der Wetterlage ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzte Beamten gegen 14:25 Uhr eigenständig einen Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer mit. Aus ungeklärter Ursache verlor der 23jährige Motorradfahrer auf der Fahrt in Richtung Jagdshof in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Der Fahrer blieb unverletzt, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf selber Strecke gegen 16:50 Uhr. Ein 23jähriger Motorradfahrer befuhr die L 1152 ebenfalls in Richtung Jagdshof und verlor vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. In der weiteren Folge rutschte der Fahrer zusammen mit seinem Kfz in den Gegenverkehr, sodass es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Der 23jährige Motorradfahrer, welcher glücklicherweise seitlich in den Pkw rutschte, zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Insassen des Pkw erlitten durch den Unfall einen Schock. Der Motorradfahrer muss sich nun wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten.

