Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Saalburg-Ebersdorf / Bad Lobenstein (ots)

In den zurückliegenden Tagen drangen Unbekannte in einen leerstehenden Wohnblock der Rosa-Luxemburg-Straße in Bad Lobenstein ein und entwendeten von der dortigen Baustelle mehrere Heizkreis-, Warmwasser-sowie Speicherlade-Pumpen im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Zeugen wenden sich mit Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0218094 an die Polizei in Schleiz.

Weiterhin wurde in den zurückliegenden Tagen in eine Lagerhalle in der "Straße für Landtechnik" in Saalburg-Ebersdorf eingedrungen. Ein oder mehrere, bislang Unbekannte, verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zur Lagerhalle. Anschließend brachen sie das darin befindliche Wohnmobil auf und entwendeten daraus Werkzeug und Bargeld. Sachdienliche Hinweise diesbezüglich nimmt ebenfalls die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0218514 entgegen.

