LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Fahrrad

Neustadt an der Orla (ots) - Am Donnerstagnachmittag fanden zwei Versammlungen in Neustadt an der Orla statt. Die AfD-Versammlung wuchs zwischenzeitlich auf rund 400 Teilnehmer an, die Gegenveranstaltung "Dorfliebe" war mit etwa 70 Personen besucht. Es kam zu keinen Vorkommnissen, Nach rund 2 Stunden waren jeweils beide Versammlungen beendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

mehr