Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer verhindert Zusammenstoß/ Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

Am Samstag (7. September) befuhr ein 49-jähriger Mann aus Geilenkirchen gegen 17.45 Uhr mit seinem Motorrad die Landstraße 410 in Fahrtrichtung Auffahrt Bundesstraße 56. Er kam aus Richtung Landstraße 47 und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein, um seine Fahrt über die L 410 in Richtung Niederlande fortzusetzen. Im Kreisverkehr Ausfahrt B 56 fuhr der Fahrer eines Lieferwagens den Kreisverkehr ein, wobei er nach Angaben des Zweiradfahrers dabei nicht anhielt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Mann so stark, dass er mit seinem Kraftrad auf die linke Seite fiel und über die Fahrbahn rutschte. Der Fahrer des Lieferwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der gestürzte Motorradfahrer konnte erkennen, dass der Lieferwagen dunkelblau war. Wer hat das beschriebene Fahrzeug kurz vor oder nach der Unfallzeit auf der L 410 in Richtung Niederlande fahren sehen und kann weitere Hinweise geben? Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell