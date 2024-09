Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann macht sich auf den Heimweg und wird im Krankenhaus wach/ Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Ein 54-jähriger Erkelenzer besuchte am 5. September (Donnerstag) den Abendmarkt in Erkelenz. Kurz vor Mitternacht machte er sich in Begleitung von zwei Bekannten mit dem Fahrrad auf den Heimweg. Die Wege der Radfahrer trennten sich an einem Eiscafé. Der weitere Weg führte den Erkelenzer über die Xantener Allee/Viersener Allee bis zur Verlängerung der Peter-Gehlen-Str. Dort fuhr er dann mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter in Richtung Matzerath. Ab diesem Zeitpunkt kann sich der Erkelenzer an nichts mehr erinnern. Er erwachte in einem Krankenhaus. Da die Verletzungen nicht zu einem Sturz passen und an dem Fahrrad keine Kratzer oder andere Spuren eines Sturzes erkennbar sind und zur Tatzeit laute Geräusche zu hören waren, sucht die Polizei nun Personen die Hinweise geben können. Haben Sie im genannten Bereich in dieser Nacht Geräusche gehört oder Personen gesehen, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen können? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

