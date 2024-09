Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sibbesse

Sibbesse (neu) - Am Freitag, den 13.09.2024, gegen 13:10 Uhr stellte ein 59-jähriger aus Sibbesse nur für kurze Zeit seinen Pkw in der Hauptstraße, im Bereich der dortigen Sparkassen-Filiale ab, um Geld zu holen. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden an seinem hinteren Stoßfänger fest. Das Kennzeichen von dem gerade wegfahrenden Opel Adam, welcher kurz zuvor noch hinter seinem Pkw geparkt war, konnte er sich merken und der Polizei mitteilen.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin war eine 55-Jährige aus Sibbesse. Sie wurde anschließend an ihrer Wohnanschrift aufgesucht. Sie gab zusammenfassend an, dass sie beim Ausparken keinen Zusammenstoß bemerkt habe. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Beide Unfallparteien gaben einvernehmlich an, dass die beiden Pkw in der Parksituation sehr dicht aneinander gestanden hätten. Dies befreit beim Ausparken jedoch nicht von der Sorgfaltspflicht, notfalls unter Zuhilfenahme eines Einweisers, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

