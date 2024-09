Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Freitag, den 13.09.2024, um 12:20 Uhr, hielten Beamte der Polizei Alfeld in der Hannoverschen Str. einen 41-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Alfeld an.

Im Verlaufe der Kontrolle räumte er einen Drogenkonsum ein. Da bei ihm darüber hinaus diverse Ausfallerscheinungen festzustellen waren, wurde durch einen Arzt bei ihm eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

