Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufgebrochener Zigarettenautomat in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - In der Nacht von Donnerstag, 12.09.2024, auf Freitag, 13.09.2024, kam es in der Zeit zwischen 23:00 - 09:30 Uhr, in der Jahnstraße, im Sibbesser Ortsteil Almstedt, zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täterschaft öffnete offensichtlich mit Hilfe eines Winkelschleifers (umgangssprachlich Flex) den Automaten und entwendete anschließend Geld und Zigarettenschachteln. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufgrund der lautstarken Schneidarbeiten zur Nachtzeit erhofft sich die Polizei weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, welche die Tat gesehen haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zur Täterschaft machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell