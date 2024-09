Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Eine 37-jährige Elzerin stellte ihren Pkw Skoda Octavia am 13.09.2024 gegen 07.55 Uhr in Elze in der Bahnhofstraße vor dem dortigen CJD-Kindergarten ab. Als sie gegen 13.15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie an der hinteren linken Stoßstangenecke einen Lackschaden fest. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass im o.a. Zeitraum ein derzeit unbekannter Verursacher vermutlich beim Wenden gegen den Skoda geprallt war und sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die am Skoda entstandene Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell