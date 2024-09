Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter Mann spuckt Frau ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

Sarstedt / Gutenbergstraße (mbo). Bereits am Donnerstag, den 12. September 2024, kam es gegen 16:30 Uhr in der Gutenbergstraße in Sarstedt zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Mann einer Frau ins Gesicht gespuckt hat. Eine 37-jährige Frau aus Sarstedt gab an, mit ihrem Opel Astra in Richtung Netto-Markt gefahren zu sein, als ein etwa 16 bis 18 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr und dabei knapp vor ihrem Fahrzeug einscherte. Nur durch eine starke Bremsung konnte die Fahrerin einen Zusammenstoß verhindern. Im Anschluss kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der junge Mann der Frau unvermittelt mehrfach ins Gesicht spuckte und sie beleidigte. Nachdem die Frau in ihr Auto zurückgekehrt war, trat der Mann außerdem noch gegen die Fahrzeugtür, bevor er sich mit seinem E-Scooter in Richtung des Netto-Markts entfernte. Ein Sachschaden entstand nicht. Ein Zeuge des Vorfalls sprach die 37-Jährige an und gab an, den gesamten Vorfall beobachtet zu haben. Leider verließ er den Ort, bevor die alarmierten Beamtinnen eintrafen, sodass seine Personalien bislang nicht erfasst werden konnten. Die Polizei Sarstedt bittet diesen Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 05066/9850 zu melden.

