POL-HI: Sachbeschädigung eines geparkten Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Alfeld (rst) - Am 12.09.24 zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren Pkw, einen Chevrolet in grau, in der Hildesheimer Str. 14 auf dem dortigen EDEKA Parkplatz in Alfeld. Als die Geschädigte nach ihrem Einkauf zu ihrem Pkw zurückkehrte bemerkte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug hinten links. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete ohne ...

mehr