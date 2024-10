Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Obersontheim: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lkw-Fahrer die L1060 in Richtung Obersontheim. Hierbei kam er aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidiert er mit einem entgegenkommenden 65-jährigen Lkw-Fahrer. Durch den Crash geraten beide LKWs ins Schleudern. Eine hinter dem 65-Jährigen fahrende 49-jährige VW-Fahrerin kollidierte anschließend mit dem Lkw des 65-Jährigen. Durch den Unfall wurden alle drei Unfallbeteiligten schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen zur Behandlung in verschiedene Kliniken gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 000 Euro. Die Fahrbahn war im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr war zur Absperrung und für die Bergungsmaßnahmen mit neun Fahrzeugen und 61 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell