Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrrad entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfall beim Überholen

Am Dienstag gegen 19:15 Uhr setzte ein 26-Jähriger mit seinem VW auf der B19 zwischen Abtsgmünd und Schäufele zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges an. Hierbei übersah er einen 21-jährigen Motorrad-Fahrer, der von hinten herangefahren war und sich ebenfalls bereits im Überholvorgang befand. Infolgedessen fuhr der Motorradfahrer auf den VW auf, kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Die B19 musste zur Unfallaufnahme zwischen 19:30 Uhr und kurz nach 20 Uhr komplett gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer kollidiert mit PKW

Beim Abbiegen in die Wilhelmstraße schnitt am Dienstag, gegen 17:10 Uhr, ein 39-jähriger Mountainbike-Fahrer eine dortige Kurve. Aufgrund eines Sprinters im Kreuzungsbereich übersah er den Dacia einer 56-Jährigen. Daraufhin der Radler so stark abbremsen, dass er über den Fahrradlenker auf die Motorhaube des Dacia geschleudert wurde. Der 39-Jährige blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 750 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrrad entwendet

Zwischen Montag und Dienstag wurde ein, neben einer Haustür in der Straße Am Sonnenhügel abgestelltes, Riverside Fahrrad entwendet. Sachdienliche Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell