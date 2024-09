Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Arbeiter stürzt von Gerüst

Mehrere Meter flog ein Mann am Donnerstag in Blaustein in die Tiefe.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr baute der Mann auf einer Baustelle in der Boschstraße ein Gerüst ab. Beim Abbau klappte ein Teil des Gerüstes weg und der Arbeiter stürzte über mehrere Ebenen etwa sieben Meter in die Tiefe. Bei dem Unfall zog er sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst behandelte ihn an der Unfallstelle und brachte den Mann im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Abteilung Gewerbe/Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1799317 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell