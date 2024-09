Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Quadfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag verlor ein 34-Jähriger die Kontrolle über sein Gefährt.

Ulm (ots)

Kurz vor 11.30 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seinem Polaris ATV den Zeilweg in Ehingen-Dettingen. Aus bislang ungeklärter Ursacher verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und kam von der Straße ab. Er fuhr eine Böschung hinauf. Das ATV kippte um und fiel auf den Fahrer. Bei dem Unfall zog sich der 34-Jährige schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass das ATV nicht zugelassen war. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ehingen dauern an. (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

