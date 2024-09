Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Donnerstag zwischen einem Auto und einem Rettungsdienstfahrzeug bei Ulm sucht die Polizei Zeugen.

Kurz vor 6.45 Uhr fuhr der 20-jährige Lenker eines Rettungsdienstfahrzeuges auf der K9915 von Ulm-Lehr in Richtung Ulm-Böfingen. Aufgrund eines eingehenden Einsatzes schaltete er Blaulicht und Martinshorn an. Da sich die Einsatzörtlichkeit in Ulm-Jungingen befand, wollte er sein Fahrzeug wenden. Hinter ihm fuhr eine 28-Jährige mit ihrem VW Polo. Beim Wendemanöver stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Bei der Aufnahme des Unfall machten die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Verkehrspolizei Heidenheim (Telefon 07321/97520) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

