POL-UL: (GP) Ochsenhausen - Gegen Baum geprallt

Schwere Verletzungen erlitt ein 34-jähriger Autofahrer am Mittwoch.

Der 34-Jährige fuhr von Laubach in Richtung Eichen. Gegen 7.30 Uhr verlor der Fahrer des Suzuki in einer Linkskurve die Kontrolle und geriet auf den Seitenstreifen. Danach streifte das Auto einen Baum und prallte dann gegen einen weiteren Baum. Dort blieb der Suzuki stehen. Mit schwereren Verletzungen kam der 34-Jährige in ein Krankenhaus. Sein Suzuki war Schrott und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

