Verbremst hat sich ein 16-Jähriger am Mittwoch in Ulm. Er stürzte deshalb und prallte in das Heck eines Autos.

Der Jugendliche fuhr gegen 16 Uhr mit dem Zweirad auf dem Berliner Ring / K9915 in Richtung B10. Vor ihm war eine 23-Jährige mit ihrem VW Transporter unterwegs. Die Fahrerin musste ihren Kleinbus vor der Kreuzung zur Albert-Einstein-Allee verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Das erkannte der 16-Jährige wohl zu spät und bremste sein Motorrad abrupt ab. Dabei kippte die Maschine auf die linke Seite und rutschte mehrere Meter über die Straße. Das Krad prallte leicht gegen das Heck des VW. Bei dem Unfall zog sich der Jugendliche mehrere Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in eine nahegelegene Klinik. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am total beschädigten Motorrad auf rund 3.000 Euro, den am VW auf ca. 50 Euro. Das Krad musste angeschleppt werden.

