POL Schwaben Nord: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Donnerstagabend (23.05.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen und einer 25-jährigen Autofahrerin. Gegen 20.00 Uhr fuhr die 58-Jährige mit ihrem Opel auf der Donauwörther Straße in Richtung Süden und bremste zum Abbiegen in die Neuhoferstraße ab. Dies bemerkte die 25-jährige VW-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr der 58-Jährigen auf. Der Opel der 58-jährigen Frau wurde durch den Zusammenstoß in ...

