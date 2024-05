POL Schwaben Nord: Motor-Roller entwendet

Augsburg (ots) - Innenstadt - In dieser Woche brachen ein oder mehrere bislang Unbekannte in die Büroräume zweier Firmen ein und entwendeten Bargeld. Zudem entstand Sachschaden am Gebäude. In der Zeit von Mittwoch (22.05.2024), 20.30 Uhr, bis Donnerstag (23.05.2024), 08.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen der Firmen in der Karlsstraße. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die ...

