Ulm (ots) - Ein Zeuge entdeckte die Tat am Mittwochmorgen. Unbekannte besprühten zwischen dem 5.8. und 11.9. mit blauer Farbe das Gebäude in der Königsberger Straße. An der Fassade brachten die Schmierer zwei Graffiti an. Auch an einer Fensterbank und einem Hinweisschild hinterließen sie ihre Spuren. Das ...

mehr