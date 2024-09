Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Exhibitionist vorläufig festgenommen

Am Mittwoch zeigte sich in Heidenheim ein Mann unsittlich - auch vor den Augen von mehreren Schulkindern.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr war ein Zeuge zu Fuß in der Wilhelmstraße unterwegs. Er sah einen Mann, der auf dem Gehweg lag und sich unsittlich an seinem Geschlechtsteil berührte. Mit der Hand onanierte er wohl auch vor vorbeilaufenden Grundschulkindern, so der Zeuge. Die Polizei kam und nahm den 39-Jährigen vorläufig fest. Der Mann stand offenbar unter Drogeneinwirkung. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Klinik eingeliefert. Jetzt muss er mit einer Strafanzeige rechnen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Heidenheim übernommen und dauern an. Zeugen und weitere Geschädigte können sich unter der Tel. 07321/322-432 melden.

Tipp der Polizei: Exhibitionisten wollen Angst machen oder Aufmerksamkeit erregen. Doch die Opfer können nicht abschätzen, was folgt. Gehen Sie also weiter und nehmen Sie von dem Täter scheinbar keine Notiz. Melden Sie sich anschließend sofort bei Ihrer Polizei: Sich wehren heißt auch, Anzeige zu erstatten. Die Polizei hat mit Ihren Informationen, wie der Täter ausgesehen hat, gute Möglichkeiten, ihn zu ermitteln. Wichtig: Merken Sie sich in erster Linie Narben, Hautverfärbungen und Tätowierungen. Das hilft der Polizei bei der Suche.

