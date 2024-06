POL-DN: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Düren (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen derzeit noch Unbekannte in einen Imbiss in Düren ein. Am Samstag wurden Beamte der Kriminalpolizei Düren zu dem Imbiss in der Nordstraße gerufen. Der oder die Täter drangen nach ersten Erkenntnissen gegen am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr gewaltsam in den Verkaufsbereich ein und entwendeten die dortige Geldkassette. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas ...

