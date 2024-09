Ulm (ots) - Der Laster stand an einem Feldweg zwischen Diegelsberg und Ebersbach. In den Nachtstunden brach ein Unbekannter den Tankdeckel an dem Mercedes Laster auf und zapfte etwa 150 Liter Diesel ab. +++++++ 1788791 (BK) Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 ...

