POL-UL: (UL) Ulm - Schaden an zwei Autos

Den Täter hat eine Autobesitzerin am Mittwoch in Ulm noch wegrennen sehen.

Ulm (ots)

Um kurz vor 12.30 Uhr kehrte eine 63-jährige Autobesitzerin zu ihrem geparkten VW in der Straße Hafenbad zurück. Dabei konnte sie beobachten, wie sich ein Unbekannter an einem daneben geparkten weissen Nissan zu schaffen machte. Der Mann hatte mit einem spitzen Gegenstand an der hinteren rechten Fahrzeugseite Worte eingeritzt. Dabei wurde der Vandale überrascht und flüchtete in Richtung Rosengasse. Zuvor hatte der Unbekannte noch mit dem Fuß gegen den geparkten VW getreten. Das konnten zwei Zeugen erkennen und den Täter mit einem Alter von ca. 40 Jahren, schlanke Figur und dunkler Bekleidung beschreiben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Autos auf mehrere hundert Euro und sucht nach dem Unbekannten.

