POL-UL: (GP) Mühlhausen/Gruibingen - Mehrere Laster mit Mängeln Verkehrsunsichere Sattelzüge zog die Polizei die vergangenen Tage aus dem Verkehr.

Bereits am 02.09. kontrollierte die Polizei bei Mühlhausen einen Sattelzug. Nachdem Mängel an der Abgasanlage der Zugmaschine und mangelhafte Bremsen und Brüche am Auflieger festgestellt wurden, musste der polnische Sattelzug aus dem Verkehr gezogen werden. Am 06.09. kamen dann zwei weitere Sattelzüge, die die stillgelegte Zugmaschine und Auflieger aufluden. Beim Verladen der Zugmaschine konnten Mängel am neu eingetroffenen Tieflader entdeckt werden. Der befand sich in einem technisch mangelhaften Zustand. Um den Rahmen zu verstärken, waren Teile von Gitterboxen angeschweißt worden. Verrostete und gebrochene Rahmenteile wurden mit Bauschaum ausgefüllt und überlackiert (siehe Bild). Daher zog die Polizei auch diesen Tieflader aus dem Verkehr und stellte ihn verkehrssicher ab. Der am 02.09. aus dem Verkehr gezogene Sattelzug wurde mittlerweile abtransportiert. In den Fällen vom 02.09. und 06.09. wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 3.000 Euro verhängt. Am 11.09. erschien dann ein weiterer Sattelzug der den stillgelegten Auflieger vom 06.09. abholen wollte. Auch dieses Gespann wurde kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Abgasreinigung der Zugmaschine manipuliert wurde und musste daher auch aus dem Verkehr gezogen werden. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen dauern an.

