Ohne ausreichende Sicherung fuhr eine Mutter am Mittwoch mit ihren Kindern durch Geislingen.

Die Polizei führte kurz nach 8.15 Uhr in der Uhlandstraße eine Schulwegüberwachung durch. Als ein Mercedes an ihnen vorbei fuhr, sahen sie wie zwei Kinder auf dem Rücksitz herumkletterten. Bei der Kontrolle saßen die fünf und sieben Jahre alten Kinder wieder auf ihren Sitzen und versuchten sich anzuschnallen. Nach erfolgter Belehrung, zeigte die Mutter sich einsichtig. Sie muss mit einem Bußgeld von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

