POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Rollerfahrer tödlich verunglückt

Am Freitag prallte ein 57-Jähriger bei Giengen gegen einen Baum.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr. Der 57-Jährige fuhr mit einem Kleinkraftroller auf einem asphaltierten Verbindungsweg zwischen den Straßen Bühlfeld und Starenweg. An einer Einmündung verlor er die Kontrolle über seinen Roller und fuhr in einen Graben. Dort prallte er gegen einen größeren Baum. Durchgeführte Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg und der Mann verstarb an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

