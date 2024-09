Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - Autofahrer verunglückt tödlich

Am Donnerstag stieß ein 18-Jährgier mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Renault Twingo auf der B312 von Biberach in Richtung Stadtteil Ringschnait. In einer Linkskurve mit leichtem Gefälle kam der Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Kleinwagen stellte sich quer und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein 56-Jähriger mit seinem Mercedes unterwegs. Der stieß frontal in die rechte Seite des Renault. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurde der Kleinwagen von der Straße geschleudert und landete im Graben. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe und Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahranfänger an der Unfallstelle. Der 57-jährige Mercedes-Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Beide Fahrenden waren angegurtet. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräfte vor Ort und sperrte die Straße. Auch kümmerten sie sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Den Schaden an den total beschädigten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 26.000 Euro. Abschlepper bargen die Autos. Die Bundesstraße 312 musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen bis 19 Uhr voll gesperrt werden. Neben zwei Rettungsfahrzeuge waren auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler klären nun den genauen Unfallhergang und suchen Zeugen. Die können sich unter der Tel. 07392/9630-320 melden.

++++1800834

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell