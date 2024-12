Rüsselsheim (ots) - Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Montag (09.12), in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr, den Straßenverkehr und anschließend mehrere Personen am Löwenplatz. Unterstützung bekamen sie von Einsatzkräften der hessischen ...

mehr