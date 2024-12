Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt"-Straßenverkehr und Löwenplatz kontrolliert/Zahlreiche Insassen nicht angeschnallt-Kleinstmenge Kokain dabei Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Montag (09.12), in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr, den Straßenverkehr und anschließend mehrere Personen am Löwenplatz. Unterstützung bekamen sie von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei.

In der Johann-Sebastian-Bach-Straße und im Kurt-Schumacher-Ring wurden hierbei insgesamt neun Geschwindigkeitsverstöße sowie elf Gurtverstöße, davon drei Kinder, die nicht ordnungsgemaäß gesichert waren, viermal Handynutzung am Steuer und weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Zudem stellten die Ordnungshüter mehrere Mängelkarten aus, anhand derer die Eigentümer nun zeitnah die Behebung von Fahrzeugmängeln bei der Polizei nachweisen müssen. An einem Auto war die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen erloschen.

Anschließend kontrollierten die Polizisten am Löwenplatz mehrere Personen. Bei einem jungen Mann fanden sie eine Kleinstmenge Kokain. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

