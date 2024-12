Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Holztransporter zu schwer/Polizei untersagt Weiterfahrt

Michelstadt (ots)

Am Montag (09.12.) kontrollierte eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen einen offensichtlich mit Kurzholz überladenen Holztransporter. Die Fahrzeugkombination war in einem osteuropäischen Land zugelassen und gemäß vorgelegten Dokumenten mit samt dem Fahrzeugführer an eine deutsche Spedition vermietet. Das Holz sollte vom Odenwaldkreis nach Nordhessen befördert werden.

Der Transporter wurde im Anschluss auf einer 50-Tonnen-Brückenwaage verwogen. Hierbei ergab sich eine sogenannte "Nullwiegung". Dies bedeutet, dass die Kombination vermutlich schwerer als 50 Tonnen war. Daher musste eine achsgruppenweise Verwiegung erfolgen. Diese ergab nach Berücksichtigung der Toleranz ein tatsächliches Gesamtgewicht von 51,5 Tonnen. Die Weiterfahrt musste von der Polizei somit untersagt werden.

Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens gegen den Fahrzeugführer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 300 Euro erhoben. Gegen die Transportfirma müssen weitere Ermittlungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Vermietung der Fahrzeugkombination und der Überlassung des Fahrzeugführers erfolgen.

