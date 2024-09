Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb greift zu

Kaiserslautern (ots)

Eine Seniorin erstattete am Montagmorgen Anzeige bei der Polizei, da ihr in der Pariser Straße zwei Geldbeutel gestohlen wurden. Wie die 89-Jährige den Beamten mitteilte, war sie am Freitag gegen 16 Uhr in einem Supermarkt einkaufen. An der Kasse bezahlte die Frau mit Bargeld aus einem Portemonnaie. Zu Hause angekommen, bemerkte sie, dass zwei ihrer drei Börsen aus der Handtasche gestohlen wurden. In den beiden Beuteln waren Ausweisdokumente und Bankkarten verstaut. Die Polizei ermittelt wegen des Taschendiebstahls und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem Täter machen? Wem ist etwas Merkwürdiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

