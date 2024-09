Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Planen von Anhängern beschädigt

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zu Freitag trieben ein oder mehrere Unbekannte ihr Unwesen in der Williams Road. Wie der Polizei gemeldet wurde, beschädigten die Vandalen 17 abgestellte Lkw-Auflieger. Die Anhänger standen von Donnerstag, 18:30 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, in dem Industriegebiet am Straßenrand. Die Täter schlitzten die Planen auf. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt die Täter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier in Kaiserslautern zu melden. |kfa

