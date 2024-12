Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Polizei überwacht Geschwindigkeit/42 "Sachen" zu viel auf dem Tacho - Fahrverbot droht

Breuberg (ots)

Am Montagabend (09.12.), in der Zeit von 22.00 bis 23.00 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeistation Höchst in der Höchster Straße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dort sind maximal 50 km/h erlaubt.

Von den 30 gemessenen Fahrzeugen überschritten sieben Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 34-jähriger Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 92 Stundenkilometern. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 340 Euro, ein Eintrag in das Verkehrszentralregister in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

