POL-DA: Münster: Unbekannte hatten es auf Rucksack und Smartphone abgesehen

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Münster (ots)

Mindestens zwei bislang noch unbekannte Täter hatten es am späten Montagabend (9.12.) auf einen 34-Jährigen abgesehen. Gegen 22.45 Uhr verständigte der Mann aus Münster telefonisch die Polizei und gab an, dass er gegen 22 Uhr im Böhmann von Kriminellen überfallen wurde. Nach seinen Schilderungen wäre er auf seinem Fahrrad an einem dortigen Spielplatz vorbeigekommen, als ihn mindestens zwei Täter abfingen und auf ihn einschlugen. Hierbei versuchten sie, ihm seinen Rucksack sowie sein Smartphone zu entreißen. Der 34 Jahre alte Mann wehrte sich jedoch heftig, weshalb die Unbekannten von ihm abließen und in verschiedene Richtungen die Flucht ergriffen. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg. Das Kommissariat 10 hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind vor der Tat in Tatortnähe verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat in dem Zusammenhang noch sachdienliche Hinweise gemacht? Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

