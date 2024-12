Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Zeugen nach Einbruch in Bungalow gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Montag (9.12.) sind Unbekannte in einen Bungalow im Floriansring in Seeheim eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen zwischen 16.15 Uhr und 22.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Sie nutzten vermutlich einen Stein, um eine Fensterscheibe einzuwerfen und das Fenster zu öffnen. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck und zwei Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Wer hat im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

