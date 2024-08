Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigung durch Brandstiftung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 26.08.2024, im Zeitraum zwischen 3.45 Uhr und 7 Uhr hatten Unbekannte versucht in der Kirchstraße in Emmendingen eine Seitentür der dortigen Kirche anzuzünden.

Der untere Teil der Holztür wurde hierbei beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Ein offenes Feuer scheint offenbar nicht ausgebrochen zu sein.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell