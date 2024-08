Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots)

Breisach - In der Nacht auf Sonntag, 25. August 2024, führte das Polizeirevier Breisach Verkehrskontrollen durch, bei denen zwei alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt wurden. Gegen 01:30 Uhr überprüften die Beamten in der Kupfertorstraße einen 61-jährigen Autofahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Nur wenige Zeit später, um 03:11 Uhr, wurde in der Ihringer Landstraße ein weiterer Verkehrsteilnehmer angehalten. Bei dem 46-jährigen Fahrer zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von 2,71 Promille. In beiden Fällen ordneten die Polizeibeamten Blutentnahmen an, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und nahmen die Führerscheine der betroffenen Fahrer in Verwahrung. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

