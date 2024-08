Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald St. Märgen: Auto zerkratzt - erheblicher Sachschaden

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald St. Märgen: Von Samstag, 24.08.2024, 05:30 Uhr, bis Sonntag, 25.08.2024, 07:30 Uhr, parkte ein blauer Audi Q5 auf dem Wanderparkplatz an der B500 auf dem Thurner in St.Märgen. In diesem Zeitraum wurde das Auto rundherum durch bislang unbekannte Täterschaft mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand erheblicher Schaden am Fahrzeug. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel 07651 93360 mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt in Verbindung zu setzen.

RT/HjS

