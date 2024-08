POL-FR: Kirchzarten: Schwerer Verkehrsunfall auf der B31

Freiburg (ots) - Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Gem. 79274 St. Märgen, Thurner Von Samstag, dem 24.08.2024, 05:30h, bis Sonntag, 25.08.2024, 07:30h, parkte ein blauer Audi Q5 auf dem Wanderparkplatz an der B500 auf dem Thurner in St.Märgen. In diesem Zeitraum wurde das Auto rundherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand erheblicher Schaden am ...

mehr