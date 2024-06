POL-WAF: Beckum. Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in drei leerstehende Gebäude auf dem Gelände einer alten Brennerei an der Ruggestraße in Oelde eingebrochen. Zwischen Mittwoch (19.06.2024, 18.00 Uhr) und Freitag (21.06.2024, 18.00 Uhr) verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gelände und den Gebäuden und durchsuchten diese. Hinweise zu den Unbekannten oder dem Einbruch bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 ...

