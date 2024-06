POL-WAF: Ostbevern. Einbrüche in Firmengebäude und Tennishalle

Warendorf (ots) - Ein 53-jähriger Warendorfer hat am Sonntag (23.06.2024, 18.15 Uhr) einen Motorroller auf der Dr. Rau-Allee in Warendorf gesehen, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Warendorfer erkannte die von ihm als gestohlenen gemeldeten Kennzeichen an einem fremden Motoroller wieder und informierte umgehend die Polizei. Der unbekannte Fahrer wird ...

