POL-WAF: Warendorf. Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter

Warendorf (ots) - Wer Alkohol trinkt, fährt nicht! Immer wieder appellieren wir daran und zeigen Ihnen, was die Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss für - unter Umständen - tödliche Konsequenzen haben kann. Ein 36-jähriger Ennigerloher hat sich das am Samstag (22.06.2024, 22.30 Uhr) in Oelde in Erinnerung gerufen und seine Fahrt unter Alkoholeinfluss abgebrochen, um in seinem Auto auf einem ...

