Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Schmuck bei Einbruch erbeutet

Münster (ots)

Kriminelle erbeuteten bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Montag (9.12.) Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Durch die aufgehebelte Terrassentür gelangten die bislang noch unbekannten Täter nach bisherigen Erkenntnissen in das Innere des Anwesens in der Rathenaustraße. Hier durchsuchten sie das Wohn- und Schlafzimmer nach Beute und flüchteten anschließend unerkannt. Der genaue Umfang des Diebesgutes steht noch nicht abschließend fest. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

