Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Motorräder gestohlen

Halver (ots)

Am Montag wurde eine 82-jährige Halveranerin nach dem Einkaufen in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße bestohlen. Während sie ihre bezahlten Einkäufe in Taschen packte, ließ sie ihre Handtasche im Einkaufswagen stehen. Beim Verlassen des Marktes fiel ihr auf, dass die Tasche weg war. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die vor allem in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten.

Einem Halveraner wurden am Montagnachmittag gleich zwei Motorräder gestohlen. Gegen 15 Uhr hatte der Halter die Kräder noch auf dem Schotterparkplatz seines Grundstückes an der Karl-Heinz-Volkenrath-Straße gesehen. Kurz nach 19 Uhr stellte er fest, dass die beiden Motorräder weg waren. Es handelt sich um eine KTM 640 mit Hagener Kennzeichen und eine nicht angemeldete BMW R 1250 GS mit MK-Kennzeichen. Die Polizei hat die Motorräder zur Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

