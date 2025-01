Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Angekokelter Karton löst Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus

Mannheim (ots)

Gestern Abend um 20 Uhr löste ein angekokelter Karton in einem Mehrfamilienhaus im Elbinger Weg einen Einsatz von Rettungskräften der Polizei, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich festzustellen. Beim Betreten des Gebäudes konnte schnell ein im Keller befindlicher Karton als Ursache für die Rauchwolke ausgemacht werden. Durch die Feuerwehr der Wache Nord konnte der Brand zügig gelöscht werden. Wieso der Karton kokelte, ist bislang unklar. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigen Ermittlungen jedoch ausgeschlossen werden. Aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation wurden vier Personen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Drei Personen wurden zur genaueren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Gebäude entstand kein Sachschaden. Nachdem das Gebäude gelüftet wurde, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

